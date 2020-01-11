» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرارًا عند 690 جنيهًا للجرام عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر.

جاء ذلك عقب موجة هبوط في الأسعار أول أمس الخميس بلغت 15 جنيها للجرام، عقب تراجع سعر الذهب عالمياً في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهدئة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لتسجل هبوطا كبيرًا على المستوى العالمي، وهو ما تسبب في هبوط الذهب في مصر.

وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى:

عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام

عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيها للجرام

عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5520 جنيها

أوقية الذهب 1560 دولارا