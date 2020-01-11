» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن

11 يناير 2020 - 08:03 م

عوقب مدرسة ابتدائي بالسجن 20 شهرًا، بعد أن عمل على محاولة إغواء "فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا" جنسيًا، والاستفسار عن ملابسها الداخلية، قبل أن يكتشف أنها ضابط شرطة سرية.

وانخرط ناصر خليل (49 عامًا)، المقيم في منطقة "برمنجهام" ببريطانيا، انخرط في محادثة جنسية مع "الفتاة" سألها خلالها عن ملابسها الداخلية، وأرسل مقطع فيديو لها يتحدث فيه عما يريد فعله معها.

وأرسل المتهم قسيمة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية لـ "الفتاة" حتى يتمكنا من تبادل الرسائل النصية لبعضهما البعض.

وكانت المفاجأة حين اكتشف أن "الفتاة" التي كان يتواصل معها هي في الحقيقة ضابطة سرية، ليتم على إثر ذلك اعتقاله، ومعاقبته بالسجن 20 شهرًا.

وكان قد اعترف في السابق بمحاولة التواصل مع طفل أقل من 16 عامًا ومحاولة ممارسة الجنس معه.

وتحدث مع "الفتاة" خلال ست مناسبات بين 6 و 13 نوفمبر، ومنذ البداية، كانت لغته "ذات طابع جنسي للغاية"، وكان من الواضح تمامًا أنه يعرف أن "الفتاة" تبلغ من العمر 12 عامًا ويتحدث عن أعمال جنسية مختلفة.

وقال محامي المتهم: "لقد استخدم الرجل مهاراته التعليمية على مر السنين لمساعدة الناس من خلفيات محرومة من خلال تدريسهم بدون مقابل. حتى 6 نوفمبر من العام الماضي، كان يعيش حياة جيدة ومثمرة وكان ذا طابع إيجابي جيد ولكن حياته في المنزل كانت تنهار. في بعض الأحيان، عندما يحدث ذلك يسعى الناس إلى مكان آخر".