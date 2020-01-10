إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

10 يناير 2020 - 02:54 م

بالتزامن مع رفع حالة الاستعداد في الجيش الكويتي والحرس الوطني إلى حالة (3) وهي الاستنفار والاستعداد الكامل للقوات أبلغت إيران الكويت بموقفها من ا لتصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيها إلى الحرب معها.





جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس، مع سفير الجمهورية الإيرانية محمد إيراني، الذي تم خلاله بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.









وقال السفير الإيراني لصحيفة "الراي" إن الاجتماع "تضمن مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، إضافة لتبادل الآراء مع أصدقائنا في شأن ما يحدث في الساحتين العربية والإقليمية".











وأضاف أنه "قد أبلغ الخارجية الكويتية بأن إيران لا تريد ارتفاع وتيرة التوترات في المنطقة، ولا تريد الحرب، وتسعى لأن يعم السلام فيها"، مشيرا إلى أن ضرب إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق جاء ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي طهران حق الرد.









ولفت إلى أن "إيران أعلنت أنها لن تسعى لرفع وتيرة التوترات في المنطقة"، مشددا على أن "الجيش الإيراني يحتفظ بحق الرد في حال حدوث أي اعتداء جديد على إيران من أي مكان".







