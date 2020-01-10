  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

نانسي عجرم

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

وزارة المالية

حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

جنود الجيش

الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

بالصور.. المواطنون يسيرون بالمراكب في «بلطيم»

إيران،

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عيد الغطاس- أرشيفية

لماذا يأكل الأقباط "القلقاس" و"القصب" في عيد الغطاس؟

هتلر النازي

المسلماني: هتلر جلس علي مقهي و كان ضايع

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

بالتزامن مع حالة الاستنفار..

إيران تبلغ الكويت رسميا موقفها من الحرب

عرب وعالم

إيران،
إيران،
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

#

متظاهرون أمام البيت الأبيض: لا للاغتيالات.. نعم للحوار مع إيران

#

تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار

#

الصدر مستعد للتعاون مع منافسيه لطرد الأمريكيين من العراق

إيران

أمريكا

الكويت

الحرب

استفنار

بالتزامن مع رفع حالة الاستعداد في الجيش الكويتي والحرس الوطني إلى حالة (3) وهي الاستنفار والاستعداد الكامل للقوات أبلغت إيران الكويت بموقفها من التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيها إلى الحرب معها.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس، مع سفير الجمهورية الإيرانية محمد إيراني، الذي تم خلاله بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


وقال السفير الإيراني لصحيفة "الراي" إن الاجتماع "تضمن مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، إضافة لتبادل الآراء مع أصدقائنا في شأن ما يحدث في الساحتين العربية والإقليمية".


وأضاف أنه "قد أبلغ الخارجية الكويتية بأن إيران لا تريد ارتفاع وتيرة التوترات في المنطقة، ولا تريد الحرب، وتسعى لأن يعم السلام فيها"، مشيرا إلى أن ضرب إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق جاء ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي طهران حق الرد.


ولفت إلى أن "إيران أعلنت أنها لن تسعى لرفع وتيرة التوترات في المنطقة"، مشددا على أن "الجيش الإيراني يحتفظ بحق الرد في حال حدوث أي اعتداء جديد على إيران من أي مكان".



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض
» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين
» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ
» سوريون يهاجمون هيفاء وهبي.. و السبب نانسي
» أول خسوف للقمر فى 2020
» إنقاذ بقرة حامل من الذبح بسبب بكائها
» سعر خيالى لبيع مهاجم "تماسيح النيل"
» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان
» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده
» حقيقة غرق المحافظات الساحلية بسبب التغيرات المناخية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية