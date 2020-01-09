» بيلوسي: لا أعتقد أن مقتل سليماني جعل أمريكا أكثر أمنًا

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نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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المصريون ووكالات

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الخميس، إنها لا تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، جعلت البلاد أكثر أمنًا بقتل قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، وفق إعلام أمريكي
وأضافت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "لا أعتقد، فيما يتعلق بالمجال العام، أنهم جعلوا البلاد أكثر أمانًا بما فعلوه، وهذا هو مسؤوليتنا"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
ووصفت الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بأنها "استفزازية" و"غير متناسبة".
وأضافت "يجب أن نتجنب الحرب"، ووصفت "الموقف المتعجرف" لإدارة ترامب بأنه "صادم".
وتابعت "ما حدث، في نظر الكثيرين منا، لا يروج للسلام، بل هو تصعيد".
وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحرب يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.
والأربعاء، شنت إيران قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.
وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل في الهجوم، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف جنود بلاده، وإنما اقتصر على أضرار مادية.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. -

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