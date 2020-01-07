» انسحاب حكومة الوفاق من سرت.. لهذه الأسباب

07 يناير 2020 - 02:13 م

أعلنت حكومة "الوفاق الليبية"، اليوم الثلاثاء، انسحاب قواتها من مدينة سرت شرق البلاد لحماية المدنيين، وذلك غداة إعلان "الجيش الوطني الليبي" السيطرة على المدينة.

وقال المتحدث باسم "قوة حماية وتأمين سرت" طه حديد، في بيان، إن انسحاب قوات الحكومة من سرت، تكتيكي لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن قوة متعددة الجنسيات هي من هاجمت المدينة.

وأضاف حديد، أنه كانت "هناك خلايا نائمة داخل سرت هاجمت قوات الحكومة الاثنين، فوجدت نفسها أمام خيار أن تتحول المواجهات إلى داخل الأحياء بالأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "تقييم غرفة العمليات خلص إلى أن تحويل سرت إلى ساحة حرب سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح".

يذكر أن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أعلن خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عن تحرير مدينة سرت بالكامل، بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات.

وأكد المسماري أن عملية تحرير سرت كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة، مشيرا إلى أنه تم تطهير سرت من المسلحين.