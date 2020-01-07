  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

"ليس لصا"..مفاجأة تقلب الموازين بحادث سرقة نانسي عجرم

محمد بن حسين

السعودية.. القبض على أخطر إرهابي بالقطيف

المتهم

كشف غموض مذبحة البحيرة

المغرب: وفاة 3 مواطنين في حادثة التدافع بـ"منى"

ارتفاع قتلى التدافع بجنازة "سليماني" إلى 40 قتيلا

رئيس الفلبين

بعد مقتل سليماني.. الفلبين تتخذ قرارا صادما بشأن دول الخليج

ارشيف

وصول نجوم القارة السمراء لحفل "الكاف" بالغردقة

ترامب

فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة شهيرة

مدبولي خلال حضوره قداس عيد الميلاد

تعرف على هدية الحكومة للأقباط في عيد الميلاد

من التدافع

شاهد.. أول فيديو لمقتل العشرات في جنازة سليماني

محمد صلاح

حقيقة توقيع عقوبة على "صلاح" من قبل "الكاف"

انسحاب حكومة الوفاق من سرت.. لهذه الأسباب

عرب وعالم

حكومة الوفاق
حكومة الوفاق
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

«البرلمان» يعلق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

#

أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا

#

«الصحة»: إغلاق 3 منشآت طبية بالمهندسين.. لهذه الأسباب

#

ليبيا.. "الوفاق" تعلن أسر 5 من قوات حفتر

سرت الليبية

أحمد المسمارى

حكومة الوفاق الليبية

الجيش الوطني الليبي

أعلنت حكومة "الوفاق الليبية"، اليوم الثلاثاء، انسحاب قواتها من مدينة سرت شرق البلاد لحماية المدنيين، وذلك غداة إعلان "الجيش الوطني الليبي" السيطرة على المدينة.

وقال المتحدث باسم "قوة حماية وتأمين سرت" طه حديد، في بيان، إن انسحاب قوات الحكومة من سرت، تكتيكي لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن قوة متعددة الجنسيات هي من هاجمت المدينة.

وأضاف حديد، أنه كانت "هناك خلايا نائمة داخل سرت هاجمت قوات الحكومة الاثنين، فوجدت نفسها أمام خيار أن تتحول المواجهات إلى داخل الأحياء بالأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "تقييم غرفة العمليات خلص إلى أن تحويل سرت إلى ساحة حرب سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح".

يذكر أن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أعلن خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عن تحرير مدينة سرت بالكامل، بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات.

وأكد المسماري أن عملية تحرير سرت كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة، مشيرا إلى أنه تم تطهير سرت من المسلحين.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا
» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد
» حليب "الجمال" لعلاج السكر
» صادم .. نمر يفقد سيدة ذراعها والسبب "سيلفى"
» حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا من إندونيسيا
» الخطيب يحضر حفل زفاف أحمد الشيخ ويشعل الأجواء
» انسحاب حكومة الوفاق من سرت.. لهذه الأسباب
» وصول "رمضان" لمطار الغردقة لإحياء حفل "الكاف"
» تونس مجددا: أي شبر من أراضينا ليس محل مساومة
» تعرف على شروط التضامن لاختيار الأم المثالية حتى 16 يناير
» بعد انفصالها.. هؤلاء دعموا أصالة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية