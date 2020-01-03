عقب اغتيال سليماني.. السويد تحذر رعاياها بالشرق الأوسط

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حثّت السويد، الجمعة، رعاياها الموجودين بالشرق الأوسط على توخي الحذر، وأوصت بعدم القيام برحلات غير ضرورية إلى العاصمة العراقية بغداد وأجزاء كبيرة من البلاد.
جاء ذلك في تصريحات إذاعية أدلت بها وزيرة الخارجية آن ليندي، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد.
ووصفت ليندي الأوضاع في الشرق الأوسط بأكمله بـ"الخطيرة للغاية".
وحثت مواطنيها المتواجدين بالمنطقة على توخي الحذر، وعدم القيام برحلات غير ضرروية إلى بغداد وأجزاء من العراق.
كما حثتهم على المغادرة وعدم البقاء، ونصحت بعدم السفر إلى المنطقة خلال الأيام القادمة، معتبرة أن هناك من الأسباب ما يكفي للقلق على المتواجدين هناك.
وطالبت الوزيرة الأطراف المعنية بضبط النفس، وعدم التصعيد في ردود الأفعال والانجرار نحو المزيد من التوتر.
وفي وقت سابق الجمعة، طالبت السفارة السويدية في طهران رعاياها بتوخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في الشوارع والتجمعات العامة.
وقدمت وزارة الخارجية السويدية لمواطنيها في إيران تعليمات تضمن حمايتهم.
من جهتها، أبدت وسائل الإعلام السويدية، الجمعة، اهتماما بالغا بالهجوم الذي شنته واشنطن في العراق، وأودى بحياة سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس.
وتساءلت بعضها - في عناوين رئيسية- عن ماهية الخطوة التالية بعد هذا التصعيد؟ وما إن كان العراق سيتحول إلى ساحة حرب حقيقية بين واشنطن وطهران؟.
فيما توقع محللون سويديون بأن من تداعيات مقتل سليماني تفاقم خطر الإرهاب في العالم، إضافة إلى عواقب وخيمة بالنسبة للأمريكيين، ناهيك عن فقدان الاستقرار في أسعار النفط العالمية.
ويرى آخرون أن مقتل سليماني وقبله زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من شأنه أن يرفع من حظوظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية القادمة. -

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