قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

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النائب العام المستشار حمادة الصاوي
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بورسعيد

النائب العام

أمر النائب العام بحبس المتسبب في حادث بورسعيد والذي أودي بحياة 23 وإصابة 6 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببور سعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بور سعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين، وثبت بمعاينة الموقع أن الحادث وقع بين ثلاث مركبات: سيارة نقل بمقطورة وحافلة وسيارة خاصة، وأن السيارة النقل والحافلة أتلفتا بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة.

واستجوبت النيابة العامة قائد السيارة النقل فدفع الاتهام عن نفسه بأن قائدة السيارة الملاكي هي من ارتطمت بسيارته فأفقدته التحكم بها مما أدى إلى تجاوزه الفاصل بين اتجاهي الطريق واصطدام سيارته بسور قرية الفردوس ليقطع الطريق أمام الحافلة القادمة من الاتجاه المقابل لترتطم بالمقطورة، ويقع الحادث.

وعرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة وسائق السيارة النقل على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتيْ دماءٍ منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمه، وتلقت النيابة العامة إشارة من مصلحة الطب الشرعي تؤكد أن العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة "جوهر الحشيش"، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد مخدرة.


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