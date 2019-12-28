» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت

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إيران

الكويت

جماعات ارهابية

منظمات إرهابية

القائم بالاعمال الكويتي

استدعت الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال الكويتي لديها، احتجاجًا على ما وصفته باستضافة الأخيرة فعاليات معارضة لها.

كما هاجم مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الخليج، علي رضا عنايتي، الكويت، زاعمًا أنها تتدخل في شئون بلاده الداخلية.

وادعى المسئول الإيراني أن هذا يعد "تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية الإيرانية وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار، وطبيعة التصريحات الرسمية الصادرة من الكويت"، بحسب زعمه.

وقالت الخارجية الإيرانية مساء اليوم، إن القرار جاء على خلفية استضافة الكويت لمؤتمر لجماعات معارضة لإيران تصنفها طهران كمنظمات إرهابية.

واتهمت إيران الكويت بأنها استقبلت قادة إرهابيين في الجماعات المعارضة لإيران"، كذلك "إطلاق تصريحات بعض المسؤولين الكويتيين المعادية لإيران".

وجاء في البيان: "سلمت الخارجية مذكرة احتجاج شديد اللهجة للقائم بالأعمال الكويتي".

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