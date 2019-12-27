هل ألحد الفنان" محمد الجندي"..إجابة صادمة يرويها الغيطي

27 ديسمبر 2019 - 10:36 ص

كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة إلحاد الفنان محمود الجندي، قبل رحيله، قائلا :" الراحل محمود الجندي، ألحد في فترة من عمره، ولكنه عاد إلى الإيمان بالله مرة أخرى بعد الإطلاع والقراءة.



وأضاف "الغيطي خلال برنامجه "كلام الغيطي"، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الجندي عاش فترة من الزمن في حالة من التطرف الفوضوي الأخلاقي، ولكن تعرض منزله لحريق، ماتت فيه زوجته، كان نقطة التحول في حياته".



وتابع :" محمود الجندي هو من أكثر الفنانين أخلاقا وفنا، و فنان عظيم ويستحق أن يكتب عنه كتاب ،موضحا أنه تزوج من الفنانة عبلة كامل ولكنه انفصل عنها بعد 5 أشهر.

