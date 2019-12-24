» "الجبلاية" تطالب الأندية بالمساهمة فى تطبيق الـvar

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var

طالب مسئولو "الجبلاية"، أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسدد كل مبلغ يتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه هذا الموسم ويتم سدادها على دفعتين خلال الموسم.

وتكلف المباراة الواحدة حكم الفيديو 3 آلاف دولار على أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر خلال الساعات المقبلة بينما يتحمل اتحاد الكرة باقي التكاليف ومطالبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تطبيق التقنية لأول مرة في مصر وأفريقيا.


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