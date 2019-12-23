اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت

23 ديسمبر 2019 - 11:18 ص

كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، تفاصيل الاتفاق التاريخي بين الكويت والسعودية، حيث أكد أن البلدين قد تتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام لتجديد إنتاج النفط في المنطقة المحايدة المشتركة على طول الحدود بينهما، وفي المنطقة المحايدة، والتي تم أغلقت منذ أكثر من أربع سنوات، يمكن أن تنتج ما يصل إلى 500،000 برميل يوميا. توقف حقلي الوفرة والخفجي في المنطقة عن الضخ بسبب الخلافات بين البلدين.





وقال الفاضل للصحفيين في الكويت على هامش اجتماع لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوبك" :" نأمل أن تنتهي الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود الأمور إلى طبيعتها. وقال أمس الاحد إن الاستئناف الفعلي للانتاج سيعتمد على قرار سياسي واتفاق نهائي".









ذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان سيزور الكويت يوم الثلاثاء للتوقيع على اتفاق بشأن إعادة الإنتاج. وقال التقرير إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لاستئناف الإنتاج.







