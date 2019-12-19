» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

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الدولار

البنوك

الجنيه

سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا واضحًا، في عدد من البنوك العاملة بمصر اليوم الخميس.

البداية مع بنك مصر حيث بلغ سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع.

وفى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار 16.01 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فبلغ السعر 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيها للبيع.

جاء هذا في حين سجل في البنك التجاري الدولي سجل 15.98 جنيها للشراء، و16.08 جنيها للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيها للبيع.


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