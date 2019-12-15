مسئول إماراتي: إعلامنا في موت سريري

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الامارات اليوم

قال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جمال سند السويدي، إنه يعتقد أن إعلام بلاده "في موت سريري".

وكتب جمال سند السويدي، عبر حسابه على "تويتر": "إعلام دولة الامارات العربية المتحدة أعتقد في موت سريري".

وحازت التغريدة على تأييد واسع بين المواطنين الإمارتيين، حيث أرجع البعض هذا "التراجع" لأسباب عدة منها إدارته من قبل شخصيات تفتقد الحس الوطني.

وذكر البعض الآخر أن السبب في هذا يرجع للمزايدات.

يشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تأسس في الإِمَارات عام 1994م بموجب قرار الشيخ خليفة بن زايد حينما كان وليًا للعهد.

ومنذ ذلك الحين يتولى "السويدي" منصب المدير العام.

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