أم تعذب طفلها بقسوة: قول لابوك ييجي ياخدك

13 ديسمبر 2019 - 01:43 م

تداول رواد التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، مقطع فيديو لأم وهو تضرب صغيرها بقسوة دون رحمة، ولم تكتف لذلك وثقت التعذيب بمقطع فيديو من أجل إرساله لزوجها والد الطفل.



ويظهر في الفيديو المتداول الأم ظهرت الأم وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.





ويظهر الطفل خائفا وهو جالس على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه لابنها كلمات خارجة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: "قول لأبوك يجي ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدني أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربي عيال حد، يا عديم الأهل".



