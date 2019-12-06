  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

ارشيف

15 ألف فلسطيني يصلون الفجر بـ "الإبراهيمي"

أبو تريكة

أبو تريكة: أبشر بـ " حي على الفلاح"

أبو بكر يهاجم وزير الأوقاف : توقف‎

وزير الأوقاف منفعلا :" كله لازم يشتغل"

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى

سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

طرد السفير الليبي من اليونان.. لهذا السبب

مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

بعد وفاة زميلتهم.. تجمهر غاضب للممرضين أمام مستشفى أسوان

قضايا وحوادث

تجمهر غاضب للمرضين أمام مستشفى أسوان
تجمهر غاضب للمرضين أمام مستشفى أسوان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شماتة إسرائيلية – إخوانية فى وفاة «شعبان عبدالرحيم»

#

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

#

عروس تقيم حفل زفاف بعد وفاة عريسها

#

خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه

العناية المركزة

طاقم التمريض

وفاة ممرضة

مستشفى أسوان

سادت حالة من الغضب أمام مستشفى أسوان الجامعي، حيث تجمهر العشرات من طاقم التمريض أمام المستشفى، بعد وفاة ممرضة زميلتهم، بسبب عدم استقبال قسم الإفاقة للحالة.

وأكد طاقم التمريض الغاضب أن  عملية إسعافها تأخرت بسبب عدم توفير سرير لها بالعناية المركزة.

وأضاف زملاء الممرضة المتوفية والتي تدعى صباح صالح 40 عاما، ممرضة بالمستشفى الجامعي، أن زميلتهم تعمل بالمستشفى منذ أكثر من 20 سنة.

وأشاروا إلى أنها ظلت تستغيث "أنقذوني بموت" لكن دون جدوى، مؤكدين أننا اتصلنا بالنجدة لتوفير سرير لها بالعناية المركزة حتى حضرت الشرطة، وتم إدخالها لكنها توفيت بعد نصف ساعة من دخولها العناية.

وأوضح زملاء الممرضة أن هذه الواقعة ليست الأولى وتكررت مع العديد من المرضي لعدم وجود أسرّة كافية بالعناية، وأن هناك زميلة توفيت فى 2012 لنفس السبب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية
» قتلي في تبادل لإطلاق النار في الولايات المتحدة
» مصرع ملكة جمال في حادث سير أليم
» نادرة.. روسية تلد 4 توأم من زوجها الخليجي
» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس
» شاهد.. انفجار خزان محطة وقود بالسعودية
» تصريح جرئي لـ"شيرين رضا" عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب
» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس