مأزق لـ"فيسبوك" بسبب "ترامب"

03 ديسمبر 2019 - 12:59 م

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لانتقادات لاذعة بسبب عدم إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب، وتظهر فيه معلومات خاطئة عن الديمقراطي جو بايدن" المنافس لترامب.

ولجأت مواقع التواصل الفترة الأخيرة إلى مراقبة الإعلانات السياسية خاصة أن الإعلانات قد تكون سيئة و تنتشر بسرعة مع عدم القدرة علي ضبطها، خاصة أن الإعلانات عبر الإنترنت قد تنشر الأكاذيب ويمكنها تحديد جمهورها المستهدف بسرعة هائلة.

يذكر أن في أكتوبر الماضي حظر "تويتر" الإعلانات السياسية، ولم تمنع هذه الإعلانات "جوجل" و"يوتيوب" ولكن أدخلت بعض التعديلات علي سياستها بما في ذلك الحد من الاستهداف الدقيق للمستخدمين.

وأكدت ليزلي ستال رئيسة " يوتيوب وجسيكي" في تصريحات صحفية ردا علي سؤال هل أسقطت أي من إعلانات ترامب، بأن هناك إعلانات للرئيس ترامب لم تتم الموافقة علي عرضها علي "جوجل أو يوتيوب، حسبما نشر موقع " سي بي اس نيوز".