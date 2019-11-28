كم سيجنى شقيق هيثم أحمد زكي من تركة أخيه؟ النيابة تعلنها

قررت نيابة الجيزة شمال الجيزة لشؤون الأسرة، بأن الوريث الوحيد للفنان الراحل، هيثم احمد زكي، هو الأخ غير الشقيق للراحل، رامي عز الدين عبدالله بركات، نجل رجل الأعمال عز الدين بركات، وذلك حسبما أكدت مصادر قضائية.

وفي السياق ذاته، فإن المحكمة أقرت بأن يؤول إليه سدس التركة تعصيبًا والباقي فرضًا، لعدم وجود وريث ولا مستحق للتركة، حيث تتضمن تركة الراحل، 3 وحدات سكنية، ومبلغ يُقدر بـ500 ألف جنيه، وسيارة.

وكان الأخ غير الشقيق للفنان أحمد زكي، رامي بركات، نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، يقيم بصفة دائمة في لندن، برفقة والده رجل الأعمال عز الدين بركات، ووصل إلى مصر بعد وفاة "هيثم" لتلقي العزاء.