ترامب يكشف "المخبر المجهول" بالبيت الأبيض

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البيت الأبيض

ترمب

الرئيس الأوكراني

فضيحة مكالمة ترامب

كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية؛ عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بأمر المخبر المجهول الذي كشف مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، عندما قرر استئناف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة، عن شخصين على دراية بالأمر قولهما إن المحامين في مكتب مستشاري البيت الأبيض أطلعوا ترامب على الشكوى، وأوضحوا أنهم كانوا يحاولون التأكد مما إذا كانوا ملزمين قانونا بإحالتها إلى الكونجرس.

وقرر ترامب، بعد ذلك، استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 391 مليون دولار، إلى كييف بعد حجبها كوسيلة للضغط على أوكرانيا لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه، وفقا لما ذكره المصدران للصحيفة.

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية، كشف مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطالب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فتح تحقيق فساد مع جو بايدن، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة في 2020، ومع نجله هنتر الذي عمل لحساب شركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

فيما فتح الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب تحقيقًا في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، الأمر الذي قد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية للرئيس في غضون أسابيع.

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