» الجمعة الـ40.. الجزائريون يحتشدون رفضًا لانتخابات الرئاسة

22 نوفمبر 2019 - 05:01 م

أكد الآلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، رفضهم لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر، خلال مظاهرات حاشدة في الجمعة الـ40.

وتوافد الجزائريون على أهم شوارع العاصمة ومدن أخرى، في الجمعة الـ40 من الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها البلاد.

وخرجت حشود غفيرة في مدن ميلة وقسنطينة وبجاية وسيدي بلعباس رافعين شعارات "نريد دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن تكون هناك انتخابات هذه السنة".

ونظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس لليلة الثانية على التوالي، ما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

في المقابل، تستمر الحملة الانتخابية في البلاد، حيث ينظم المرشحون الخمسة تجمعات شعبية في العديد من المدن.