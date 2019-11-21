استقرار سعر الولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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الدولار

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البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس،  الموافق 21 /11/2019، حالة من الاستقرار،ليسجل في البنك المركزي   16.16 جنيه للبيع  والشراء 16.04 جنيه .

سعر الدولار في البنوك :

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

للشراء 16.080

للبيع 16.180

بنك البركة

للشراء 16.080

للبيع 16.180

اتش اس بى سى  HSBC

للشراء  16.060

للبيع   16.160

البنك المصرى الخليجي

للشراء  16.060

للبيع 16.160

بنك التنمية الصناعية

للشراء 16.060  

للبيع 16.160

بنك الكويت الوطني  NBK

للشراء  16.060

للبيع 16.160

بنك المشرق

للشراء  16.060

للبيع   16.160

البنك العربي الأفريقي الدولي

للشراء  16.060

للبيع   16.160

بنك بلوم

للشراء  16.060

للبيع   16.160

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

للشراء 16.060

للبيع   16.160

بنك قناة السويس

للشراء  16.050

للبيع   16.150

كريدى أجريكول

للشراء  16.050

للبيع   16.150

بنك مصر

للشراء  16.050

للبيع   16.150    

البنك الأهلي المصري

للشراء 16.050

للبيع   16.150

البنك العقاري المصري العربي

للشراء  16.050

للبيع 16.150

المصرف العربى الدولى

للشراء  16.050

للبيع 16.150

بنك عودة

للشراء  16.050

للبيع 16.150

البنك المصرى لتنمية الصادرات

للشراء 16.050

للبيع 16.150

بنك التعمير والإسكان

للشراء  16.050

للبيع 16.150

بنك مصر إيران التنمية

للشراء  16.050

للبيع 16.150

المصرف المتحد

للشراء 16.050

للبيع 16.150

بنك الإسكندرية

للشراء  16.050

للبيع 16.150

البنك المركزي المصري

للشراء  16.048

للبيع 16.169

البنك التجاري الدولي  (CIB )

للشراء  16.040

للبيع 16.140


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