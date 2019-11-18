» واشنطن تتهم روحاني باختلاس 4.8 مليار دولار

18 نوفمبر 2019 - 10:40 م

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باختلاس 4.8 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني وذلك "لتمويل الإرهاب".



جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، الإثنين.

وقالت الوزارة في تغريدة ثانية إن "البنك المركزي لإيران سحب مليارات الدولارات واليوروهات في 2018 و2019 لصالح الحرس الثوري الإيراني الإرهابي- فيلق القدس".

ولم يتسن للأناضول الحصول على الفور على ردّ من السلطات الإيرانية إزاء تلك الاتهامات.