جنوب إفريقيا تهزم السودان بهدف «فيري»

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جنوب أفريقيا

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حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا هامًا على السودان، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

وسجل هدف المباراة الوحيد ليوبجانج فيري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا الفوز حصد منتخب جنوب أفريقيا أول ثلاث له في التصفيات، وتوقف رصيد منتخب السودان عند ثلاث نقاط.

وكان منتخب جنوب أفريقيا خسر في الجولة أمام المنتخب الغاني صفر / 2، فيما فاز المنتخب السوداني على ساوتاومي وبرينسيب 4 / صفر.


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