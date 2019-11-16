اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

16 نوفمبر 2019 - 02:21 م

أسفر اجتماع عقد في الساعات القليلة الماضية، ضم كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والمعاون السياسي لأمين العام لحزب الله حسين خليل، عن اتفاق سياسي حول رئيس الحكومة اللبنانية المقبلة، لم يكن التيار الوطني بعيدًا عنه، بتكليف محمد الصفدي لتشكيل الحكومة، على أن تتم الاستشارات النيابية على أقصى تقدير الاثنين المقبل.

وكان الحريري، وضع مجموعة أسماء لاختيار إحداها لتشكيل الحكومة الجديدة منها؛ نواف سلام، وسمير حمود، ووليد علم الدين، وعصام بكداشي، إضافة إلى تمام سلام، ومحمد الصفدي؛ على ألا يتهرب الحريري من مسئولياته، ويمنح الحكومة الثقة؛ حيث أكد الاتفاق ضرورة الانتقال إلى حكومة تعمل من أجل البلد، وإنها حكومة تصريف الأعمال سريعًا.

فيما أكدت مصادر سياسية، في تصريحات صحفية، أن الحريري، يرمي بالكرة في ملعب الفريق الآخر الذي يصر على حكومة "تكنو- سياسية"؛ حيث يبرئ ذلك الحريري، من مسئولية تأخير تشكيل الحكومة أما الرأي العام اللبناني؛ حيث لم يمثل تيار المستقبل بشكل مباشر في الحكومة؛ لكن الحريري سوف يمنح الحكومة الجديدة الثقة.

ويبلغ الصفدي من العمر 75 عامًا، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان، وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وكان الصفدي عضوًا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، الذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.

وتم اختيار الصفدي عضوًا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.