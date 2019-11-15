» حارس البرازيل: «صلاح» غير نظرتي للعرب

15 نوفمبر 2019 - 07:38 م

أكد أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول والمنتحب البرازيلي، أن النجم محمد صلاح زميله بالليفر، غير نظرته تجاه أبناء المنطقة العربية في العالم.

وقال أليسون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «العربية» السعودية:" أتحدث دائما مع صلاح هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة ايجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به".

وأضاف:"أنا معجب به جدا سبق وأن لعبنا في روما والآن نلعب سويا في ليفربول وبسببه أصبح لدي فكرة إيجابية عن المنطقة العربية".

ويتواجد أليسون في السعودية مع بعثة المنتخب البرازيلي التي ستشارك في مباراة ودية أمام الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.