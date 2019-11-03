«تريزيجيه» ينشر صورة مع محمد صلاح

03 نوفمبر 2019 - 07:22 م

نشر محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا والمنتخب الوطني، اليوم الأحد، صورة مع مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وذلك عقب انتهاء لقاء الفريقين أمس السبت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة أستون فيلا وليفربول، تسجيل تريزيجيه أولى أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز.

وخاض تريزيجيه المباراة كاملة، بينما خرج صلاح في الدقيقة 65 ودخل الإنجليزي أليكس تشامبيرلين بدلا منه.

ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا بالمباراة القادمة مع ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل، بينما سيلاقي ليفربول متصدر الدوري فريق مانشستر سيتي الوصيف يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد.