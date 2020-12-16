2346 فرصة عمل توفرها القوي العاملة.. تعرف عليها

الأربعاء، 16-12-2020
02:37 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة القوي العاملة
عن فرص عمل جديدة للشباب من جميع المؤهلات للجنسين
، في نشرتها القومية والتي يبلغ عددها 2346 فرصة ، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021
.
وكان وزير القوي العاملة
محمد سعفان أعلن قيام المديرية بمحافظة الغربية
بتعيين 1628 شاب في منشآت القطاع الخاص و الاستثماري منهم 31 من ذوي الاحتياجات
الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة " كعب العمل " من المسجلين بمكاتب
التشغيل و الذين بلغوا 4299 شاب كما تم توفير 2600 فرصة عمل
، حسبما نشرت "
اليوم السابع " .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 1279 ترخيص مزاولة حرفة،
وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 23 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً
بمنشآت القطاع الخاص .
https://issuu.com/youm7/docs/12202015154838212-jornal_new_in_426_in