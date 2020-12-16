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2346 فرصة عمل توفرها القوي العاملة.. تعرف عليها

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
 
الأربعاء، 16-12-2020 02:37 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة القوي العاملة عن فرص عمل جديدة للشباب من جميع المؤهلات للجنسين ، في نشرتها القومية والتي يبلغ عددها 2346 فرصة ، وتوضح فرص العمل المطلوبة  داخل البلاد خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021 .
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان أعلن قيام المديرية بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاب في منشآت القطاع الخاص و الاستثماري منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة " كعب العمل " من المسجلين بمكاتب التشغيل و الذين بلغوا 4299 شاب كما تم توفير 2600 فرصة عمل ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  23 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص .

https://issuu.com/youm7/docs/12202015154838212-jornal_new_in_426_in
 

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