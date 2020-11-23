الإثنين 23 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشادة مع ربيع ياسين تبعد لاعب الأهلي عن صفوف منتخب الشباب

قوات تيجراي تدمر مطار إثيوبيا

حلا شيحة تثير الجدل بارتداء الحجاب مرة أخرى.. ما علاقة معز مسعود؟

شوبير مباراة القمة بنهائي أفريقيا في موعدها

بعد أنباء انفصالهما.. عمرو دياب يظهر بدون دينا الشربيني

رويترز : أنتوني بلينكن وزير خارجية إدارة بايدن

نتنياهو يوجه رسالة سرية لـ " بايدن ".. هذا محتواها

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

صور نادرة للملك سلمان وهو يستقبل الملكة إليزابيث منذ 41 عام

هاني شاكر : أحمد سعد " بوظني علي كبر"

ADS
 

وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني السؤال دا

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
 
الإثنين، 23-11-2020 08:01 ص إيمان هاني
توجه المهندس كامل الوزير، بالشكر إلى القوات المسلحة لمساهمتهم في تطوير الطريق الدائري، معقبا: سيتم الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري هو ديسمبر 2021.
وأضاف وزير النقل خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل ،بأن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، ولكن هناك أسباب لهذا التأخير، مثل وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات".
وتابع: أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري يتابعنا، من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل، وحد يجي يسألني جبت الفلوس دي منين والله ما هزعل".
 

إقرأ ايضا

سفاح الجيزة

تظهر لأول مرة.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجئات عن حياته

الدكتور محمد علي

داعية: حواء خلقت من طلع آدم الأيسر لهذا السبب

كورونا الإمارات

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. شاهد التفاصيل

أخبار متعلقة

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي : السكة الحديد تنقل الركاب إلى مثواهم الأخير