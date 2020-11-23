وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني السؤال دا

الإثنين، 23-11-2020
08:01 ص
إيمان هاني
توجه
المهندس كامل الوزير
، بالشكر إلى القوات المسلحة لمساهمتهم في تطوير الطريق الدائري،
معقبا: سيتم الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري هو ديسمبر 2021.
وأضاف
وزير النقل
خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل
،بأن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري،
ولكن هناك أسباب لهذا التأخير، مثل وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: بيتم
توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات".
وتابع:
أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري
يتابعنا، من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل، وحد يجي يسألني جبت
الفلوس دي منين والله ما هزعل".