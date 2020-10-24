وزير التنمية المحلية: نصدر تقريرا كل ساعتين عن العملية الانتخابية

السبت، 24-10-2020
12:28 م
إيمان هاني
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير
التنمية المحلية،أنهم بدأوا الاستعداد لعقد انتخابات مجلس النواب
منذ نحو شهر، حيث
هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية للخروج بالانتخابات في شكل لائق.
وأضاف "شعراوي"،
خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب
في محافظات المرحلة الأولى المذاعة
عبر فضائية "إكسترا نيوز
"، اليوم السبت، قائلا :" غرفة العمليات تصدر
تقريرا عن وضع العملية الانتخابية كل ساعتين، وعند وقوع أي طارىء يتم التدخل فورا لحل
أي أزمة".
وتابع:" هناك
زيادة في عدد المرشحين وهو ما سيساهم في تشكيل مجلس نواب قوي ومتنوع، مؤكدا أنهم وفروا
المطهرات داخل اللجان، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.