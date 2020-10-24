انطلاق المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب

السبت، 24-10-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
انطلقت صباح اليوم
انتخابات مجلس النواب
المرحلة الأولي التي تضم 14 محافظة ، حيث تجري الانتخابات
علي مرحلتين تحسم كلا منهم نصف مقاعد
المجلس المكون من 568 مقعد .
وتستقبل لجان الانتخاب أكثر من 33 مليون ناخب للتصويت في محافظات المرحلة
الأولي ، وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي و النصف الآخر بنظام القوائم المغلقة
المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة حسب نص القانون .
جدير بالذكر أن الانتخابات بكافة مراحلها تخضع لإشراف قضائي داخل اللجان
كافة كما تشارك بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول
أوربية وأفريقية إضافة إلي وفد من البرلمان
العربي .