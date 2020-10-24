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انطلاق المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولي التي تضم 14 محافظة ، حيث تجري الانتخابات علي مرحلتين  تحسم كلا منهم نصف مقاعد المجلس المكون من 568 مقعد .
وتستقبل لجان الانتخاب أكثر من 33 مليون ناخب للتصويت في محافظات المرحلة الأولي ، وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي و النصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة حسب نص القانون .
جدير بالذكر أن الانتخابات بكافة مراحلها تخضع لإشراف قضائي داخل اللجان كافة كما تشارك بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية إضافة إلي وفد من البرلمان العربي .

 

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