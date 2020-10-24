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«الوطنية للانتخابات» تخصص رقما ساخنا لرد على استفسارات "النواب"

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
لاشين
 
السبت، 24-10-2020 12:25 ص المصريون ـ متابعات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.
وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد أى شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.
 

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