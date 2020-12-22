وزير التضامن: دعم الأسرة سيقتصر على طفلين فقط

الثلاثاء، 22-12-2020
08:35 ص
إيمان هاني
أكدت
الدكتورة نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السكانية
ستؤثر على الدعم
بالإضافة إلى الموازنة العامة والاقتصاد المصري ككل.
وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل
الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، قائلة :"دعم الأسر
الجديدة سيكون بحد أقصى طفلين فى الأسرة الواحدة، على أن تتحمل الأسرة أعباء الطفل
الثالث".
وتابعت:"
الأسرة التي ستلتزم بإنجاب طفلين فقط، ستحصل على مزايا إيجابية سواء في المدارس أو
عبر بطاقات التموين من دعم كتحفيز لها، مردفة: "ما يحدث حاليا هو ترشيد للدعم،
وما نفعله من إجراءات نغطى به احتياجات الأسر الأخرى".
ولفتت
إلى أن الزيادة السكانية
قضية وطن، وسيكون هناك جانب تشريعى لتجريم الزواج المبكر ومعاقبة
الأسرة التى تمنع أطفالها من التعليم والأخرى التى تُقحم أطفالها فى سوق العمل فى سن
مبكر".