وزيرة الهجرة: بسمع أغاني مهرجانات وبحبها

الإثنين، 21-12-2020
08:04 ص
إيمان هاني
كشفت الدكتورة نبيلة مكرم
، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،
الستار عن حياتها الشخصية لأول مرة علي الهواء وأي أنواع الأغاني تفضل.
وقالت مكرم، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"
مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس
،: "أنا بسمع أغاني مهرجانات
بس مش متابعة وليهم أغاني لطيفة.. أولادي مش بيسمعوها لانهم عاشوا فترة طويلة فى الخارج".
وأضافت: "أغانى المهرجانات لن تؤثر على مبادرة اتكلم
عربي.. إحنا بنتصدى لحملات طمس الهوية وبالتأكيد عادتنا وتقاليدنا وقيمنا وذوقنا سيكون
لها دور فى هذا".
وتابعت :" مهمة الوزارة شرف وتحدٍ حتى تثبت للقيادة
السياسة، أن عودة وزارة الهجرة لجسد الحكومة، وأمر ضروري وتثبت للمصريين فى الخارج
أن الوزارة ليست شرفية، معقبة : "كان فى أول سنة ليا في الوزارة، الشغل شديد وكانوا
ديما يقولوا لى قدمك سعد".
وأوضحت الدكتورة نبيلة أن العام الأول لها فى الوزارة شهد
بعض الحوادث الفردية فى مناطق الخليج، مضيفة: "تحركت وسافرت بنفسي ودى كانت رسالة
للمصري البسيط وكل المصريين فى الخارج أن الدولة وقفت جنب ولادها وأن أى حاجة هتحصل
هيلاقوا تدخل".