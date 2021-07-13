وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

الثلاثاء، 13-07-2021
09:51 ص
قالت وزيرة
الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة
لفيروس كورونا
في مصر
، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها
لمصر
، إن حدثت".
وخلال تصريحات
تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر
"، أوضحت هالة زايد قائلة: " إننا لا
نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر (الحدود) ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من
المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا
، وهذا دليل على انخفاض
أعداد الإصابة بفيروس كورونا
، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة
بفيروس كورونا
".
وأضافت وزيرة
الصحة: "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل
حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر
عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا
، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".