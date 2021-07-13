الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

19_2021-637498753245001255-500
وزيرة الصحة
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 09:51 ص

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت".
وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، أوضحت هالة زايد قائلة: " إننا لا نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر (الحدود) ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا".
وأضافت وزيرة الصحة: "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".
 

إقرأ ايضا

العناني يجتمع بمسئولي التحالف الكندي الإنجليزي للترويج السياحي لمصر

العناني يجتمع بمسئولي التحالف الكندي الإنجليزي للترويج السياحي لمصر

201912161212301230

بسبب الوضع الكارثي.. مساعدات مصرية عاجلة إلى تونس

التدخل السريع

التضامن تعلن عن أعداد الحالات التي تعاملت معها فرق التدخل السريع

أخبار متعلقة

201912161212301230

بسبب الوضع الكارثي.. مساعدات مصرية عاجلة إلى تونس

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

مختار نوح

مختار نوح: لهذه الأسباب تم تخفيف الحكم على مرشد الإخوان من الإعدام للمؤبد

عمرو أديب

عمرو أديب: النهاردة وأنا بتفرج على لقاء الجزيرة مع سامح شكري .. شوفت حاجة غريبة جدا