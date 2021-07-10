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بسبب الوضع الكارثي.. مساعدات مصرية عاجلة إلى تونس

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السبت، 10-07-2021 12:44 م

أعلنت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بمساندة دولة تونس طبيا، بعد إعلانها عجز القطاع الطبي بها في مواجهة وباء كورونا.
وفي تصريحات متلفزة أوضحت الوزيرة، مساء الجمعة، أن شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها إلى 31 طنا من الأدوية والمعدات الطبية تم إرسالها إلى تونس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضافت زايد أنها أجرت زيارة إلى السودان ودولة جنوب السودان برفقة وفد مكون من 4 طائرات مجهزة بوسائل الرعاية المركزة ومستلزمات علاج أعراض فيروس كورونا وأدوية تخدير وعلاج فيروس سي.
وأشارت وزيرة الصحة أنها اتفقت مع نظيرها السوداني على إعداد برامج وقائية مشتركة وحملات ضد شلل الأطفال، فضلا عن تسيير قوافل طبية بداية من الشهر المقبل، وتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين الراغبين في الحصول على الزمالة المصرية، إضافة إلى الاتفاق حول استقبال مصر الدفعة الثانية من مصابي الثورة السودانية.
وتابعت زايد قائلة إنها زارت خلال زيارتها لدولة جنوب السودان، المستشفى التعليمي والمركز الطبي المصري في العاصمة جوبا.
وذكرت أن القوافل الطبية مستمرة شهريا إلى المستشفى التعليمي بجوبا والتي تضم كل التخصصات، بما فيها مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى الاتفاق على تطوير مركز الغسيل الكلوي والتوسع فيه، إضافة إلى إنشاء مدرستين تمريض ومركز طبي آخر.

وأوضحت أنه سيتم تسيير قوافل لعلاج الرمد بجنوب السودان خلال 3 أيام، مشيرة إلى محبة دولة جنوب السودان لمصر وثقة سكانها في الخدمة الطبية التي تقدمها مصر، لهذا تم الاتفاق على إرسال بعثات لتدريب الكوادر الطبية لمدة شهر أو شهرين.
وأكدت أنه تم الاتفاق على خطة سنوية لتطوير القطاع الطبي بدولة جنوب السودان، وتوفير احتياجاته بشكل دائم، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متكررة لجوبا.
 

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