الجمعة 01 يناير 2021
توقيت مصر 10:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : الخزانة العامة للدولة تسدد ٤٥ تريليون جنيه لهذه الفئات

«الأوقاف» تستقبل العام الجديد بافتتاح 11 مسجدًا في 3 محافظات

الصحة العالمية توافق علي هذا اللقاح

شاهد.. هدية رونالد لمهاجم الأهلي

رسالة غريبة من زعيم كوريا الشمالية في بداية 2021

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

تدهور الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ونقله للعناية المركزة

فيديو صادم.. مطاردة ثعبان كوبرا في الحرم المكي

السعودية تعمم قرارًا عاجلًا يبدأ من اليوم الخميس

إصابة وحيد حامد بأزمة قلبية مفاجئة ونقله إلى المستشفى

ADS
 

المالية : الخزانة العامة للدولة تسدد ٤٥ تريليون جنيه لهذه الفئات

وزير المالية
وزير المالية
 
الجمعة، 01-01-2021 10:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٢٤٥,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس أيضا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو ٨ مليارات جنيه سنويا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.
ولفت الوزير إلي أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار ٥٠ عاما هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارا من  ٢٠١٩
وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
 

إقرأ ايضا

كورونا بالسعودية

أول تعليق من "العليا للفيروسات" على قرار تأجيل الامتحانات

عبدالفتاح-السيسي

الرئيس السيسي: إجازة نصف العام 35 يومًا

عيد-ميلاد-الملك-سلمان-7

حساب «آل سعود» ينشر فيديو للاحتفال بعيد ميلاد الملك سلمان الـ85

أخبار متعلقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يصدر تكليفات جديدة.. تفاصيل اجتماع اليوم

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين عن السداد الإلكتروني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري

thumb

«السيسي» وأمير قطر يشاركان في قمة مجلس التعاون الخليجي

ارشيفية

المالية تعلن عن إجراءات جديدة لتجارة الترانزيت للبضائع السودانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مدبولي: النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات رؤية ثاقبة للرئيس السيسى