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موسى: هنقولكم كل حاجة يوم الأحد

أحمد موسي
أحمد موسى
 
الجمعة، 12-02-2021 10:08 ص

رد الإعلامي أحمد موسى، علي مطالبات البعض يطالبون بتأجيل الدراسة ، معقبا: " الطلاب فى البيت طول شهر يناير والأيام اللى مرت من شهر فبراير فهل يذاكرون أم لا".

وأضاف موسي، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية، عبر حسابي الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، قائلا :" أن لديه بعض المعلومات الخاصة بموقف الدراسة، ولكن اللجنة الخاصة بفيروس كورونا ستجتمع يوم الأحد المقبل لبحث ملف عودة المدارس، معقبا:" هنقولكم كل حاجة يوم الأحد".

وتابع:" الحكومة ستتخذ القرار المناسب للمواطنين، و سيتم عرض تقارير عن الوضع الوبائي فى مصر وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار ،و فى حالة إلغاء الامتحانات لم يتم اعتماد أن الجميع ناجح، ولذلك نطالب بـ عودة الدراسة".

 

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