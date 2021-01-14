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"رياح وأتربة وأمطار".. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

امطار
أمطار
 
الخميس، 14-01-2021 09:30 ص إيمان هاني
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تراجع في درجات الحرارة، بالتزامن مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، ناصحة قائدي السيارات بالهدوء على السيارات.
وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية على "صدى البلد"،: "لا يوجد مانع من السفر، كون لا يوجد عواصف ترابية، لكن الأهم القيادة بهدوء"، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات اليوم لتصل إلى 19 درجة على القاهرة
وتابعت:" سنشعر بطقس الشتاء الحقيقي ابتداء من اليوم الخمس، مع انخفاض الحرارة نهارا وليلا، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري".
 

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