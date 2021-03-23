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«مشكلة كبيرة»..«آبي أحمد» يكشف أمام البرلمان مفاجآت عن سد النهضة

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آبي أحمد
 
الثلاثاء، 23-03-2021 01:19 م المصريون

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لإثيوبيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا.
وقال آبي أحمد، في جلسة استماع أمام البرلمان الإثيوبي، إن "أي تأخير في تعبئة سد النهضة سيسبب خسارة والتعبئة لن تؤثر على دول المصب".
وأضاف آبي أحمد أن "إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان. لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".
وأوضح آبي أحمد أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو توليد الكهرباء فقط ولا يهدف إلى الإضرار بمصالح مصر والسودان".
وتابع: "سنستمر في بناء السد الخاص بنا دون أي ضرر لكلا البلدين ".
وأردف: "عبر  الحوار وبالتفاهم يمكن إيجاد حلول لكافة التباينات بين دولة المنبع و دول المصب".
وفيما يخص أزمة الحدود مع السودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: "السودان بلد شقيق وسنحل الخلافات بشأن الحدود بالحوا".
 

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