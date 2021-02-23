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"محدش يخرج" .. هيئة الأرصاد تحذر من طقس اليوم

امطار
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:18 ص إيمان هاني

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلا: "البلاد تتعرض خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية:,

وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة  " أون"، وجود نشاط للرياح يمتد على أنحاء البلاد، ولكنه أقل حدة من الموجة السابقة، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 15 لـ16 درجة مأوية والأمطار ستكون ما بين متوسطة وغزيرة على كل المناطق الساحلية، وبعض المناطق البحرية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء ستكون الأمطار متوسطة ورعدية، وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه الاماكن.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية: "يفضل تأجيل السفر على الطرق السريعة، خاصة في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، لحين الانتهاء من موجة عدم الاستقرار الجوي، بقدر الإمكان، لأن الطرق ستشهد أمطار غزيرة، وفي حال الاضطرار للخروج، لا بُد من البعد عن أعمدة الإنارة، وتجنب لمس الأجسام المعدنية أثناء سقوط الأمطار".
 

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