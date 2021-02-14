الأرصاد تحذر من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

الأحد، 14-02-2021
12:03 م
إيمان هاني
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة
الأرصاد
الجوية، استقرار حالة الطقس
اليوم، الأحد، حيث يكون الطقس
مائلا للدفء أثناء
ساعات النهار، ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل، ناصحة بارتداء الملابس الثقيلة مساء.
وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة عبر فضائية
"دي إم سي"، أن الشبورة المائية اليوم خفيفة، ولا تشكل عائقا على الطرق،
معقبة: "طقس مشمس على مدار اليوم".
وأضافت أن استقرار الطقس
سيستمر حتى الاثنين، ليكون هناك
موجة من عدم الاستقرار يومي الثلاثاء والأربعاء.