حالة رعب خوفا من العاصفة الثلجية.. والأرصاد تحسم الأمر

الإثنين، 15-02-2021
11:54 ص
إيمان هاني
حسمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة
العامة للأرصاد الجوية، الجدل الثائر بشأن تعرض البلاد لعاصفة ثلجية على مواقع التواصل
الاجتماعي، قائلة: "مجرد شائعات لا صحة لها".
وأوضحت "شاكر"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية
"الحدث اليوم"، أن البلاد ستتعرض لانخفاض درجة الحرارة بسبب منخفض جوي يضرب
البلاد، ومن المتوقع وصول درجة الحرارة لـ12 درجة مأوية خلال يوم الأربعاء المقبل،
ودرجة الحرارة الصغرى ستصل لـ4 او5 درجات على بعض المناطق.
وتابعت:" درجة الحراة في بعض المناطق مثل سانت كاترين
ستصل لأقل من الصفر، مشيرة إلى ان المنخفض الجوي سيؤدي إلى اضطراب درجة الحرارة في
البحر الاحمر والمتوسط، وقد تخرج الأمواج من الشواطئ.
وواصلت:" الامطار
ستمتد إلى محافظات الوجه البحري، وستكون
متوسطة بالنسبة للقاهرة وخفيفة على شمال الصعيد، معقبة:" ذروة عدم استقرار حالة
الطقس ستكون يوم الأربعاء والخميس ".