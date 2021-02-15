الإثنين، 15-02-2021
01:08 م
إيمان هاني
قال الإعلامي أحمد موسى
، إن البنك المركزي سدد خلال الـ
7 سنوات الماضية أموال كان حاصلا عليها المعزول محمد مرسي من قطر وتركيا وليبيا.
وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"
المذاع عبر فضائية "صدى البلد
"، قائلا :" مصر سددت على مدار السبع سنوات
الماضية ديون خارجية بقيمة 73 مليار دولار، منها 58 مليار دولار كأصل المبلغ، وعليهم
15 مليار دولار كفوائد، موضحا أن مصر سددت هذا المبلغ للقطريين وليبيا وتركيا والمملكة
العربية السعودية وصناديق عربية أخرى".
وتابع:" الهاربين في الخارج يتحدثون عن مصر بأمور لا تمت للحقيقة
بصلة، معلقا: "بيكونوا موجودين في دولة هربانين ويقولوا حاجات لا علاقة بما على
الأرض".