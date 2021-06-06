قصة انفجار كويكب كاد أن يشعل حربًا نووية

الأحد، 06-06-2021
10:06 م
فتحي مجدي
في مثل هذا اليوم، قبل 19 عامًا، تحطم كويكب
في الغلاف الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب في انفجار بحجم قنبلة نووية.
وانفجر الكويكب
البالغ قطره من 5 إلى 10 أمتار والذي لم تكتشفه الأقمار الصناعية للأرض، في الغلاف الجوي العلوي على ارتفاع 60 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وتحطم إلى آلاف الشظايا الصغيرة، التي لم يتم العثور على أي منها على الإطلاق.
وقدرت الطاقة المنبعثة في الانفجار بما يعادل 26 كيلو طن من مادة (تي إن تي)، أي تقريبًا ما يعادل حجم انفجار قنبلة نووية.
وعندما انفجرت القنبلة الذرية "ليتل بوي" فوق هيروشيما كانت قوة التفجير ما بين 12-18 إلى كيلوطن، بينما كانت قوة القنبلة التي أطلقت على ناجازاكي "فات مان" 18-23 كيلوطن.
ضرب الكويكب
الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 40 ميلاً تقريبًا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بين اليونان وليبيا.
وفي أعقاب ذلك الانفجار، حذر القادة العسكريون من مدى اقترابنا من الحرب النووية في حالة وقوع الانفجار فوق منطقة نزاع حساسة.
قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، سيمون ووردن، لجمهور وكالة "ناسا": "لو كنت موجودًا على متن سفينة تحتها مباشرة، لكان من الممكن أن يتبع الوميض الساطع بشدة موجة اهتزازية من شأنها أن تهز السفينة بأكملها وربما تسببت في أضرار طفيفة".
وأضاف: "لو حدث ذلك على نفس خط العرض، لكن قبل ساعات قليلة، ربما كانت النتيجة في الشؤون الإنسانية أسوأ بكثير".
في يونيو 2002 كانت الهند وباكستان في خضم مواجهة نووية على حدود كشمير، حيث قتل آلاف الجنود من الجانبين.
وكان من شأن أي موجة صدمة غير معروفة على أي من البلدين أن تدق أجراس الإنذار للقادة العسكريين والسياسيين من أن حربًا واسعة النطاق قد بدأت.
والهند وباكستان قوتان نوويتان وقد اختبرتا أسلحتهما خلال أواخر التسعينيات في تدهور العلاقات بين الجارتين الآسيويتين.
أصبحت الهند قوة نووية في عام 1974، وامتلكت باكستان أول أسلحتها النووية في عام 1998.
وأوضح الجنرال ووردن، أن خطر انفجارات "الأجسام القريبة من الأرض" (NEO) مثلما حدث في شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون له آثار جيوسياسية خطيرة.
وأضاف: "تخيلوا أن الفلاش الساطع المصحوب بموجة اهتزازية مدمرة قد حدث في دلهي أو الهند أو إسلام آباد الباكستانية؟ لا تملك أي من هاتين الدولتين أجهزة الاستشعار المتطورة التي نقوم بها والتي يمكنها تحديد الفرق بين تأثير الأجسام القريبة من الأرض الطبيعية والتفجير النووي".
وتابع: "الهلع الناتج في الجيوش المسلحة نوويًا وذات الزناد كان يمكن أن يكون الشرارة التي كانت ستشعل الرعب النووي الذي كنا نتجنبه لأكثر من نصف قرن. هذا الوضع وحده يجب أن يكون كافيا لجعل العالم ينتبه لخطر اصطدام الكويكب
".
لكنها لم تكن المرة الأولى التي يتسبب فيها انفجار كويكب
مرتفع فوق الأرض في إثارة قلق خبراء الفضاء.
في عام 1908، انفجر نيزك ضخم يبلغ قطره 45-70 مترًا فوق سيبيريا، مما أدى إلى انفجار بقوة 10 ميجا طن من مادة "تي إن تي".
أدت الهزات الأرضية التي أحدثتها إلى تدمير ما يقدر بنحو 80 مليون شجرة. وادعى شهود عيان أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم جراء ذلك.
وبعد مائة عام من ذلك، وقع أول اصطدام كويكب
متوقع بدقة في العالم فوق السودان. وتناثر الانفجار الناجم عن الكويكب
( TC3) عبر الصحراء في الدولة الإفريقية، حيث عثر الباحثون على 600 جزء منه في النهاية.
وتقول تقارير إن النيزك اخترق الغلاف الجوي فوق شمال السودان بسرعة 29 ألف ميل في الساعة أو 12.8 كيلومتر في الثانية. ومع ذلك، لم يتم نشر أي تقارير شهود عيان عن التصادم حيث وقع التصادم في منطقة نائية.