السبت، 10-04-2021
03:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الدفاع
الأمريكية " البنتاجون
" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت
للكونجرس ميزانية الدفاع لسنة 2020 القادمة.
وأشار في بيان تداولته الصحف المحلية إلي أن
الميزانية بلغت مع ملحقاتها 715 مليار دولار مقارنة بـ 750 مليار رصدتها إدارة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبنتاجون السنة الحالية .
و ركزت الميزانية
الجديدة علي مواجهة مخاطر وتهديدات الصين
و روسيا
والصين
و إيران و كوريا الشمالية
مع تطوير قدرات ورصد نفقات
لمكافحة القرصنة الإلكترونية و التهديدات السيبيرانية .