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عاجل.. ماكرون يستقبل السيسي في قصر الإليزيه

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
 
الإثنين، 07-12-2020 12:19 م إيمان هاني
وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر الإليزيه بباريس.
و استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل
 

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