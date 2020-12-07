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عاجل.. ماكرون يستقبل السيسي في قصر الإليزيه
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الإثنين، 07-12-2020
12:19 م
إيمان هاني
وصل قبل قليل،
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إلى قصر الإليزيه ب
باريس
.
و استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل
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باريس
قصر الاليزيه
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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