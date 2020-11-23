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أزمة جديدة لـ تركيا مع اتفاقية باريس للمناخ

اردوغان
اردوغان
 
الإثنين، 23-11-2020 02:45 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن موقع تركيا في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف لها .
و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ، حامي أقصوي ، في بيان له نشرته " سبوتنيك " أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ التي تعد إحدى المشكلات العالمية .
و أضاف أن مسئولية تركيا التاريخية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية أقل من 1% مشيرا إلي أنها دولة نامية و أن موقعها في اتفاقية باريس غير منصف .
كما أشار إلي أنه سبق تسجيل هذه القضية في بيان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين مؤكدا أنه لضمان المساهمة بشكل أكبر في العمل المناخي ينبغي تحقيق مكانة متساوية و عادلة في نظام المناخ الدولي .وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشارت لوجود مشكلة صغيرة بخصوص تركيا و اتفاقية المناخ لافتة إلي أنها في اتفاقية باريس من بين الدول النامية إلا أنها أدرجت في اتفاقية الإطار للمناخ " الأمم المتحدة " علي أنها من الدول المتقدمة .
جدير بالذكر اتفاقية باريس للمناخ تعد الأداة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .
 

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