الثلاثاء 09 مارس 2021
توقيت مصر 20:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدرية طلبة تثير ضجة بظهورها في الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

من هي «أوجيني أسامة» البطلة في واقعة التحرش بطفلة المعادي؟

بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

كلب «بايدن» يثير الشغب في البيت الأبيض ويعقر ضابطًا

2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيًا وسط هتافات التشجيع

الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

ملاك الكويتية تهرب من الاستديو بشكل صادم بسبب بدرية أحمد (فيديو)

ADS
 

شاهد.. بكاء الرئيس تأثرًا بكلام أم الشهيد

sisi-cry-442x320
الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 12:12 م محمد فضل

غلب البكاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء عرض الفيلم التسجيلي وبكاء والدة الشهيد رقيب\ أحمد رضا، متأثرا بدموعها وحديثها عن ابنها الشهيد، الذى تعبر عن اشتياقها الشديد لولدها.
وقال الشيخ خالد الجندى ، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية ليقتل فى سبيل الله 10 مرات ، لما يرى من الكرامة التى أعدها الله له فى الآخرة .
وأشار الشيخ خالد الجندى ، إلى أنهم رفعوا رؤوس اهاليهم واوطانهم والبشرية أجمعين ، لهم منا كل الدعاء والتحيه ، منوها إلى أن التحيه هنا لتلك الايدى المباركة التى قاتلت فى صمت .
وتابع  الشيخ خالد الجندى ، كلنا فى سبيل الله وفى سبيل أوطاننا ننتظر تلك اللحظة المباركة ، حتى نلحق الشهداء، مضيفا حى الله الشهداء وهذه الاسر التى انجبت هؤلاء الرجال الاوفياء .
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

"المالية": الخزانة العامة تتحمل ٧,١ مليار عبء تمويل الحافز الأخضر

201903100514591459

«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

1604399

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

أخبار متعلقة

1-1418944

أبرز تصريحات ورسائل الرئيس السيسي من السودان

خالد(3)

خالد الجندي: "اتقوا الله في نسلكم.. مفيش عيل برزقه.. والنبي قال متخلفوش كتير"

sisi (1)

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية: « احنا مبنضحكش عليكم»