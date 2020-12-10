خبير أمني منفعلا : دا مبيحصلش غير في الكباريهات مع الراقصات

الخميس، 10-12-2020
10:52 ص
إيمان هاني
علق اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية
الأسبق، على قيام
مسجل جنائي بإلقاء أموال من فئات بسيطة على المواطنين، قائلا:" ما حدث جريمة،
لأنه يهين المواطن المصري إلى حد كبير، ويسيء لسمعة مصر".
وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى
"، مع الإعلامي وائل الإبراشي
،
أن هذه التصرفات ممنهجة، معقبًا: "أنا لم أشاهد مثل هذه الأفعال إلا في الكباريهات
على الراقصات"
وتابع:" يجب محاكمة مثل هذه الأشخاص، خاصة أن بعض القنوات المعادية
تستخدم مثل هذه الفيديوهات للإساءة للشعب المصري".