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خبير أمني منفعلا : دا مبيحصلش غير في الكباريهات مع الراقصات

اللواء أشرف أمين
اللواء أشرف أمين
 
الخميس، 10-12-2020 10:52 ص إيمان هاني


علق اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على قيام مسجل جنائي بإلقاء أموال من فئات بسيطة على المواطنين، قائلا:" ما حدث جريمة، لأنه يهين المواطن المصري إلى حد كبير، ويسيء لسمعة مصر".

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه التصرفات ممنهجة، معقبًا: "أنا لم أشاهد مثل هذه الأفعال إلا في الكباريهات على الراقصات"

وتابع:" يجب  محاكمة مثل هذه الأشخاص، خاصة أن بعض القنوات المعادية تستخدم مثل هذه الفيديوهات للإساءة للشعب المصري".

 

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