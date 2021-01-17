بهذه المحافظات.. الأرصاد: موجة من الأمطار حتى الأربعاء

الأحد، 17-01-2021
12:13 م
إيمان هاني
أكد الدكتورة إيمان شاكر
، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة
الأرصاد
الجوية، أن البلاد تشهد موجة من الأمطار منذ نهاية الأسبوع الماضي وأثرت على
السواحل الشمالية للبلاد، وبعض محافظات الوجه البحري.
وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز
"، اليوم الأحد، أن
شدة الأمطار ستزيد اليوم على السواحل الشمالية، حيث سنشهد أمطار متوسطة الشدة على السلوم،
والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، حيث ستستمر هذه الموجة من الأمطار حتى
يوم الأربعاء القادم.
وحذرت من وجود نشاط للرياح مثير للأتربة خاصة على السواحل
الشمالية والقاهرة والوجه البحري، حيث ستقل مستوى الرؤية على الطرق السريعة، مشددة
على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، منوهة
بأنه من المتوقع أن تتعرض القاهرة لموجة من الأمطار يوم الأربعاء ولكن لم يتأكد بعد.