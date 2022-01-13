السبت 15 يناير 2022
توقيت مصر 19:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

وزيرة صحة دولة إفريقية لطالبات الثانوية عن الجنس:« افتحن كُتبكن ولا تفتحن ساقيكن»

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن

أمطار وبرد.. مركز التنبؤ يحذر من طقس اليوم وغد

ADS
 

توجيه عاجل من السيسي بعد حادث المنوفية

1050413423_0_18_3073_1746_1920x0_80_0_0_1f41508cd4cc774e7a69192a978b3d23
الرئيس السيسي
Native
Teads
الخميس، 13-01-2022 02:09 م

أكدت مصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.
وأضافت المصادر – حسب الوطن- أنه عقب وقوع الحادثة مباشرة، وجه الرئيس بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وكان حادثا مأساويا وقع منذ يومين، بعد غرق سيارة نقل، كانت تقل عددا من العمال، وغرقت في أثناء عبور نهر النيل في منطقة منشأة القناطر، من خلال معدية.
وكشفت التحريات أن السيارة كانت محملة بـ24 عاملا، خلال عبورها معدية منشأة القناطر، نجا 14 من موت محقق، بينما توفى 10 شباب وبنات، موضحة أن سائق السيارة كان يعبر معدية، غير مرخصة فوق مياه نهر النيل، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، ولم يستطع السيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع الحادث.
وسيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي الضحايا، حيث واصلت أجهزة الأمن في الجيزة أعمال البحث عن آخر الضحايا المفقودين، وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين.
من جانبها، قررت النيابة العامة، حبس مالك معدية منشأة القناطر و3 عمال على المعدية، وسائق السيارة النقل الغارقة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهم التسبب في وفاة 10 أفراد، وإدارة مركب دون ترخيص وتحميل ركاب في سيارة نقل بالمخالفة للقانون.
 

إقرأ ايضا

64-141215-egypt-sisi-youth-marathon-sharm-shiekh-peace

بأمر الرئيس.. منع استخدام البنزين والديزل في شرم الشيخ

20211222120442442

السيسي يحسم الجدل نهائيًا:«لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز»

image

توجيه عاجل من «السبسي» بإعفاءات ضريبية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار

أخبار متعلقة

64-141215-egypt-sisi-youth-marathon-sharm-shiekh-peace

بأمر الرئيس.. منع استخدام البنزين والديزل في شرم الشيخ